Jaan Pehk lõpetas ülikooli: see on minusugusele juba keskeas mehele väga tähtis sündmus

„Viisin lõpuni kunagi ammu Otsa koolis pooleli jäänud muusikaõpingud. Ma kujutasin ette, et peaksin seda ikka elu jooksul tegema ja sain sellega lõpuks ikka hakkama. Juurde tuli ka ülikoolidiplom, mis on minusugusele juba keskeas mehele väga tähtis sündmus,“ rääkis ta.

Pehki sõnul oli tudengielu tore, lõbus ja hariv. „Viimastel aastatel käisin üsna harva koosviibimistel, kuna tulid teatud piirangud koroonaasjus ja paljud loengud ning isegi eksamid toimusid Zoomis. Viljandi on väga tore paik, kus õppida, ja üldse on tore õppida, olgu see siis Tallinnas või Tartus.“