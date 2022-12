ARVUSTUS | Trollid ei ela ainult internetis! Netflixi „Troll“ on norrakate King Kong, mida kõik on juba näinud

Norra ja massiivsed trollid kinoekraanidel ei ole tegelikult midagi uut. Nimelt 2010 ilmus kiidetud „Trollhunter“, mille lavastas järgmine tuntud norrakas André Øvredal. Mees on rahvusvaheliselt tuntud õuduse poolest nagu „The Autopsy of Jane Doe“ (2016) ja „Scary Stories to Tell in the Dark“ (2019) ning tee sinnani rajaski just „Trollhunter“.