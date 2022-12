ARVUSTUS | Jõuluvanal on kopp ees! Verine komöödia „Jõulumadin“ tutvustab kingitust ulakatele – Kolbapurustaja

Tommy Wirkola, David Harbour ja Newton Trappington on selline lavastaja, näitleja ja helilooja kombinatsioon, millele on raske ei öelda. Wirkola („Dead Snow“, 2009) ultravägivaldne ja plärtsuva verega stiil loob meeldejääva eskapismi, mis on paroodia ja komöödia piirimail. David Harbour („Stranger Things“, „Hellboy“) on Hollywoodi dad-body seksisümbol, kes õhkab ükskõiksust ja väsimust, seega ideaalne tüdinenud Jõuluvana rolli. Newton Trappington võttis tuntud jõuluklassika ja tegi sellest mürtsuva taustamuusika, mille saatel mõnusalt päid ja jäsemeid raiuda. Võib julgelt öelda, et jõuluhooaeg on saabunud.