Adik Levin: kuue lapse ema Mailis Reps ootab veel kaksikuid!

„Olin ja olen praegu teadlik teaduslikest uuringutest, mis kõnelevad, kui tähtis on lapse jaoks ema psüühiline seisund raseduse ajal. Peale selle peab ema olema valmis toitma lapsi rinnast vähemalt aasta aega peale laste sündi. Nagu öeldud, kasvatab Mailis Reps praegu kuut Eesti vabariigi kodanikku ja ta ootab veel kahte. Nendel kuuel lapsel on oma õigused, kuid need kaks last, kes kasvavad praegu ema üsas, vajavad veel rohkem ema abi ja toetust. Palun lõpetage see kohtuprotsess!“ kirjutas Adik Levin Eesti Päevalehes ilmunud artiklis.