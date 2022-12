SENITEADMATA PALJASTUSED | Seitse fakti, mida sa Eda-Liis Kannu kohta veel ei teadnud

Avaliku tähelepanu keskmes elades on Eda-Liis Kann juba ammu harjunud sellega, et inimesi huvitavad tema isikliku elu üksikasjad. Ehkki võib tunduda, et me teame telenäo kohta juba kõike, siis selgub, et ajakirjanikul on varrukasse peidetud veel seitse seniteadmata fakti.