Lauljanna sidus teismeeas oma rinnad kinni, et perverdist kasuisa teda rahule jätaks

57aastane lauljanna sidus lapsepõlvekodus oma rinnad kinni, et kasuisa Jerry Twain teda seksuaalselt ei ahistaks. „Peitsin end ära ja tõmbasin rinnad lamedaks,“ rääkis Shania Sunday Timesi intervjuus. „Kandsin rinnahoidjaid, mis olid mulle liiga väikesed, ja kandsin kaht rinnahoidjat korraga, tegin end lamedaks, kuni minus polnud midagi tüdrukulikku. Nii oli kergem märkamatuks jääda. Sest, oh issand, see oli kohutav - minu kodus polnud sul mingit tahtmist tüdruk olla“