VIDEO | Ämblikmehe kostüümis prints Harry saatis leinavatele lastele liigutava jõulutervituse

Sussexi hertsog kandis superkangelase kostüümi ja kergitas maski vaid selleks, et videosõnumi lõpuks oma isik paljastada, kirjutab Briti leht The Guardian. Charles III noorem peog lindistas klipi, avaldamaks toetust heategevusfondi Scotty's Little Soldiers hõlma all olevatele lastele ja noortele, keda on tabanud ränk kaotus.