„HOMMIKUSÖÖK STAARIGA“ | Lihtne ja rahulik vend Hannes Hermaküla: süda on mul viimasel ajal mõned löögid vahele jätnud, südamearstilt tuli hea soovitus

Gloria puhul on tõepoolest tegu Tallina nooblima restoraniga, mille asutajateks aastal 1937 olid Karl Saarits ja Kirll Kuningas. Restorani tänane peremees Dimitri Demjanov (75) ütleb, et on püüdnud 40 aastat Gloriat täiuslikuks muuta, aga siiamaani pole see õnnestunud. „Olen püüdnud ideaalselt luua ideaalselt töötavat meeskonda ja senini pole see välja tulnud, tähendab peab edasi rabama,“ on perfektsust armastav Dimitri optimistlik. „Keegi on alati kuskilt ülevalt mind juhatanud, aidanud, õnne soovinud. Minu tee on olnud minu saatus ja teist saatust ma endale ei taha.“