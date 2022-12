Konrad Mägi maal müüdi 232 000 euroga

Tartus E-kunstisalongi laupäevasel oksjonil müüdi maalikunstnik Konrad Mägi (1878–1925) maal „Kasaritsa maastik“ 232 000 euroga. See on tõenäoliselt kõrgeim hind, mis on Eesti oksjonil maali eest makstud, vahendab kultuur.err.ee.