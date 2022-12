GALERII | Arhitekt Diana Taalfeld: piparkoogist Lapini pea on kummardus hiljuti lahkunud kunstnikule

KAHEKÕNE: Leonhard Lapini pea on piparkoogist voolinud välja arhitektide kollektiiv, kuhu kuuluvad Diana Taalfeld, Kai Süda, Kristi Lang ja Kristo Vaiksoo. Taiese esipaneeli tähekombinatsioon NIPAL on Diana Taalfeldi sõnul väikeseks mõttemänguks, et kas publik tunneb otsekohe ära, kelle pead on taisel pealkirjaga „Kahekõne“ kujutatud.