ÕL VIDEO JA FOTOD | Emotsioonid pärast „Vallalise kaunitari“ finaalsaate võtet! Brigitte Susanne ema Hendrikust: „Liiga hea, et tõsi olla!“

„Ma ei viitsinud Tinderit teha, mõtlesin, et teeks hoopis telesaate,“ seletas Brigitte oma otsust osaleda teleprojektis „Vallaline kaunitar“. „Kuidas veel peaksin mina endale meest leidma, kui mitte teleekraanide vahendusel?! See inimene võitleb minu eest ja samas õpib avalikkusega toime tulema,“ rääkis Hunt enne võtteperioodi algust augustikuus. Vahetult peale finaali said sõna ka nüüd juba võetud kaunitari ema Reet Hunt-Paulus ja kasuisa Eerik Paulus.