ÕL VIDEO JA FOTOD | Brigitte Susanne silmis teiseks jäänud Kaspar Rooni: „Usun, et see üks ja õige inimene leiab mind ise üles.“

Telesaates „Vallaline kaunitar“ proovis Brigitte Susanne Hundi südant võita ka südikas Kaspar Rooni (34). Tegu on Türilt pärit massööriga, kes jäi Brigittele kohe alguses silma ja jõudis koos Hendrikuga ka finaali. Kaspar meenutab, et kui ta saates autost väljus ja esimest korda Hunti nägi tundis ta korraga nii hirmu, segadust kui ka põnevust. Mehel käis peast läbi ka mõte, et kuhu ta ennast mässinud on. Millised emotsioonid valdasid Kasparit aga saate lõpumeetritel, kui isegi karp sõrmusega oli Brigittele üleandmiseks taskus juba valmis?

Vaata videot!