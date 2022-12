MAITSE ASI! Cher põhjendab 40 aastat noorema kallima valikut: vanematele meestele pole ma kunagi meeldinud

„Väljast paistab see üsna naeruväärne välja, kuid päriselus saame suurepäraselt läbi,“ sõnas 76aastane laulja hiljuti „The Kelly Clarkson Show“ intervjuus oma uue suhte kohta noore mehega. „Ta on vapustav ja ma ei kiida kunagi meestele omadusi, kui nad seda ei vääri,“ selgitas Cher ja jätkas: „Ta on väga lahke, väga tark. Ta on üliandekas ja naljakas ning minu meelest päris nägus.“