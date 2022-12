DETSEMBRI ASTROLOOGILINE ILMATEADE: osad planeetide seisud viivad meilt mõistuse, teised aga annavad naudinguid

DETSEMBRIS oleme Pluuto ja Musta Kuu ehk Liliti opositsiooni mõjusfääris (täpne opositsioon 13. detsembril). See toob välja erinevad äärmused ja paneb sageli uskuma pigem näivatesse, mitte reaalselt eksisteerivatesse asjadesse. Nüüd võivad pead tõsta kõikvõimalikud äärmuslikud nähtused ja aktiveeruda nendega seotud inimesed. Fanatism on kerge maad võtma. Vandenõuteooriad lehvitavad taas oma tumedaid tiibu ja kipuvad varjutama tervet mõistust.

Samas võib Pluuto–Liliti opositsioon avada inspiratsiooni- ja loovusekanalid. Kõrgemal tasandil võib see võimaldada ligipääsu Universumi ja kosmose saladustele, samuti anda näiteks võime kasutada Kõiksuse ürgenergiaid oma tervise või elujärje parandamiseks.

Samas tuleks olla ülimalt ettevaatlik musta maagia kasutamise suhtes. Igasugune oma võimete ja annete kasutamine isikliku kasu saamise või teiste kahjustamise eesmärgil on äärmiselt ohtlik tegevus, kuigi just nüüd tekib paljudel selline kiusatus.