LUGEMISSOOVITUS | Alusta uut aastat inspireeriva teosega!

„Sa elad vaid korra“ (Rahva Raamat, 2022) on hea raamat inimesele, kes on oma enesearengu teekonna alguses. Noor kirjutab lihtsalt, on brutaalselt aus, ent samas naljakas, ning puudutab palju ka manifesteerimise teemat. Küll aga jäi mulle mulje, et ta räägib rohkem endast ning kordab samu lugusid, kui jagab lugejatele häid ideid. Siiski usun, et mõne hea mõtte või vajaliku motivatsiooni leiab kaante vahelt igaüks.

Ta kirjutab: „Kui meil on usk, tunneme end võimestatuna otsustamaks, mida me elus tahame, ja püüdleme selle poole kartmatult. Seda on kergem öelda kui teha, sest meie hea sõber hirm on liiga kaua meie elus kõrvalistmel istunud ja meile kinnitanud, et sõidame kohe kraavi, kui söandame uutele ja ilusatele radadele seiklema minna. Kuid ilma usuta ei suuda me rahu leida. Ilma usuta ei suuda me õppida alistuma arengu imelisele protsessile. Ilma usuta jääme igaveseks elama elu, kus me kastame unistuse merre vaid varba, selle asemel et sukelduda sügavale ellu, mis on meie jaoks loodud.“