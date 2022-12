Kõigi aegade parimaks filmiks valiti esmakordselt naisrežissööri linateos

1975. aastal esilinastunud „Jeanne Dielman“ on ligi kolme ja poole tunni pikkune draama Belgia lesest (Delphine Seyrig), kes on sunnitud elatise teenimiseks prostituudiks hakkama, kuid tapab ühe klientidest. Akermani film pole küll laiemalt tuntud, kuid seda on nimetatud meistriteoseks ja feministlikuks läbimurdeteoseks. 2012. aastal jõudis film Sight and Soundi saja parima filmi hulka.