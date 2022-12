Haakristi pildi avaldanud Kanye visati taas Twitterist välja

BBC Newsi teatel paluti Twitteri omanikul Elon Muskil Kanye West paika panna. Hiljem säutsuski Musk, et West oli rikkunud Twitteri reeglit, mis keelab vägivalla õhutamist. Samal päeval ülistas räpistaar USA vandenõuteoreetiku Alex Jonesi intervjuus natsi-Saksamaa liidrit Adolf Hitlerit ning räuskas patust, pornograafiast ja saatanast. Muusiku nägu kattis mask.

Viimati sai West Twitteri-keelu kaks kuud tagasi, ka siis antisemiitlike väljaütlemiste eest. Seepeale katkestasid mitmed firmad Kanyega koostöö. Hiljuti selgus, et Kanye Westi tossusarja tootnud Adidase töötajad avaldasid firmale adresseeritud avaliku kirja, milles väideti, et West oli mitut alluvat sundinud pornograafiat ja oma naise Kim Kardashiani alastipilte vaatama. Alluvad väitsid, et Adidase juhtkond oli toimuvast teadlik, kuid otsustas sellele läbi sõrmede vaadata.