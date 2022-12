Kristjan Jõekalda aastatepikkune unistus saab teoks: olen selleks kogu elu valmistunud ja nüüd on see lõpuks käes

Kui produtsent Teet Margnale helistas ETV ja ETV2 programmidirektor Urmas Oru ja uuris, kas nad tahaksid rahvusringhäälingus vedada meelelahutuslikku saadet ... olid Kristjani peas ideed juba küpsenud. Mees oli tasapisi lootnud ja oodanud, et saab kunagi midagi sellist teha. „Kui aus olla, siis olen sellisest saatest mõelnud aastakümneid.“

Nüüd või mitte kunagi

„See oli dream come true (unistuse täitumine – toim.), olen seitsmendas taevas,“ tunnistab saatejuht. Salajase soovi jõudis ta õigupoolest juba maha kanda teadmises, et erakanalites sellist saadet vedada ei saa. Nii ütleski Kristjan lausa valjult välja, et tema jutusaateid teha ei oskagi. „Kui mulle see ettepanek tehti, mõtlesin küll, kas nüüd või mitte kunagi.“ Kui Teet uuris Kristjanilt, mida ta teha tahaks, vuristas ta mõttekillud otsekohe kamraadile ette. „Talle need sobisid ja nii see läks.“

Millest saade räägib?

Kristjani sõnul soovivad nad pakkuda meelelahutust, kuid see ei tähenda sugugi, et „hakkame tegema pliiats pudelisse mängu“. Tavalist jutusaadet koos orkestri, show ja diskokeraga ei tule samuti.