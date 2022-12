Legendaarne "Cosby Show'" lapstäht on beebiootel

Toonane abikaasa, endine NFLi täht Ed Hartwell nõudis Pulliamilt lahutust vaid nädal pärast seda, kui too avalikkusele oma rasedusest teatas. Keshia väitis kohtupabereis, et Hartwell on tahtnud lapsest lahti saada ning sepitsenud nurisünnituse esilekutsumist. „Hartwell on kavandanud raseduse kahjustamist ja tõkestamist,“ vahendas Us Magazine. Hartwell nõudnud ka DNA testi oma isaduse tõestamiseks.