Psühholoog ja näitleja Mart Nurk: kiusaja on tihti ise kõige suuremas hädas

Mart Nurk on kui kahe näoga Janus. Üks vaatab natuke igatsevalt teatri poole, teine püüab psühholoogina muukida lahti uksi, mille taha noored on oma muredega takerdunud. Pärast lavakooli lõpetamist läks ta Tartusse tudeerima psühholoogiat, mille õpingud lõpetas 15 aastat hiljem New Yorgis. Nüüd juba aastaid koolipsühholoogina töötanud Mart tunnistab, et selle ameti valis ta vägagi isiklike läbielamiste tõttu. Üksikasjadesse ta siinkohal ei lasku, kuid vihjet võiks muukida lahti Mardi poetatud lausest: „Sa võiksid ja peaksid olema näinud ja kogenud raha ja armastust, aga ka nende kokkukukkumist, erinevaid elukihte, laste kasvamist.“