VIDEO | Insaiderid: Harry ja Meghan kuulutasid Williamile ja Kate'ile sõja!

Prints Harry ja hertsoginna Meghan avaldasid eile oma Netflixi doksarja treileri. Kuningakoja insaiderid on veendunud: see oli sihilik hoop Harry venna ja vennanaise pihta, kes on parasjagu USA-s ametlikul visiidil. Ainus kaader Williamist ja Catherine'ist Sussexite kõmudoki treileris on kõnekas: nende näoilme paistab jäine.