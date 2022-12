ARVUSTUS | Üks juustuburger, palun! Triller „Menüü“ on meeldejääv sadism talendi ja perfektsionismi hinnast

Mark Mylod on huvitava silmaga lavastaja, kelle menüüs on sellised tugevad teleseriaalid nagu „Succession“ (2018–2021), „Shameless“ (2011–2018) ja„Game of Thrones“. Mehe kolmas kinofilm „Menüü“ („The Menu“), mis oli just PÖFFil ja nüüd ka kinolevis, paneb inimesed rääkima. Lihtne idee õhtusöögist muutub suuremaks sotsiaalseks ja ühiskondlikuks kommentaariks, mille keskne siduv element ei ole ainult naiivne ja äraleierdatud motiiv „rikkad on pahad“.