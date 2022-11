TANTSUPARTNER ANNAB VASTULÖÖGI! Kristina Tarmet: „Me ei vaadanud Jüriga kahekesi erootikafilmi kõrvuti kusagil kušetil, nagu Kaja Kallas arvab.“

Kaja Kallas viskas teisipäeva päeval Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“ õhku mõtte, et Jüri Ratase sensuaalsed tantsud võisid olla piinavad tema abikaasa Karini jaoks. Samal õhtul jõudis Kallas aga selleni, et ta vabandas oma sõnade eest Ratase Instagrami konto kommentaaris. „Te tantsisite väga hästi. Tõesti, olid teinud tublit tööd ja saanud selgeks väga keerulised tantsud. Nagu sulle ka ütlesin alguses, et olen heas mõttes kade, et saad nii ägedas projektis osaleda. Küll aga vaatasin su tegemisi selle pilgu läbi, et mul oleks ebamugav vaadata oma abikaasat teisele naisele luuletusi pühendamas või hilisõhtul koos teise naisega erootikafilmi vaatamas või, nagu sa ise ütlesid, oma elu kõige sensuaalsemat/intiimsemat tantsu tantsimas teise naisega. Aga inimesed ja suhted ongi erinevad. Vaatasin puhtalt läbi abikaasa prisma, et kui mina oleks pidanud olema tema asemel, oleks see mulle olnud piin. Palun vabandust, kui see sind riivas. Veel kord: tantsisite väga hästi.” Niisiis jättis Kallas siiski õhku teema, et Jüril polnud sobilik tantsida nii sensuaalseid tantse.