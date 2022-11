Kallas tundis tantsusaate jooksul Ratase naisele kaasa: mõtlesin, et see piin võiks lõppeda! Ratas: mul ei olnud heategevuslikus projektis osaleda piinlik

Kaja Kallas on juba varem avalikult tunnistanud, et riigikogu esimehe osalemine „Tantsud tähtedega“ projektis tekitab temas vastakaid tundeid. Teisipäevases Vikerraadio saates „Stuudios on peaminister“ jagas ta oma arvamust „Tantsud tähtedega“ finaali tulemuste kohta. Jüri Ratas vastas peagi Kallase kriitikale.