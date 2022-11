Kõlakad või tõsi: milliseid šokeerivaid vandenõujutte räägitakse Briti kuningaperest

Suurbritannia kuninglikku perekonda on alati saatnud vandenõuteooriad. Seetõttu pole üllatav, et hiljutise kuninganna, vastse kuninga, troonipärijate ja isegi Meghan Markle'i kohta liiguvad ringi kõige kummalisemad ja kohati uskumatud kuulujutud. Seoses kuningakoja liikmetega on näiteks räägitud tulnukatest, vampiiridest ja robotitest. Erinevaid vandenõuteooriaid ja kuulujutte on Briti kuningapere kohta sadu.