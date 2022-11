Aita Walesi printsessil jõulukontserdile lõpulaulu valida!

40aastane Walesi printsess teatas Twitteris, et jõuluõhtul ITV kanalil üle kantava kontserdi „Together at Christmas“ lõpulaulu valib rahvas. Huvilised võivad ITV hommikusaate „Good Morning Britain“ Twitteri-lehel hääletada kolme jõululaulu vahel: „Hark! The Herald“, „Joy To The World“ ja „O Come All Ye Faithful“. Viimane on praegu favoriidiks tõusnud.