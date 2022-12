Natsukawa teos on oma lihtsuses äärmiselt nauditav lugemine, mis ei tohiks külmaks jätta ühegi raamatusõbra südant. See teos on ülistuslaul raamatutele, mis tuletab meelde, miks meil raamatuid vaja on ning milleks üldse lugema peaksime. Nagu peategelane ütleb: „Raamatutes on kirjas paljude inimeste mõtted – nende omad, kes kannatavad, kurvastavad või rõõmustavad … Lugedes nende inimeste lugusid ja sõnu, mida nad on öelnud, tekib tunne, justkui oleksid nendega koos, ning sa õpid tundma teisi inimesi peale iseenda. Sa õpid tundma mitte ainult endaga sarnaste inimeste meelelaadi, vaid ka nende oma, kes elavad hoopis teistsuguses maailmas. Raamatud õpetavad meid tundma emotsioone.“