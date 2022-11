ARVUSTUS | Naiste mõõgad on teravad: „Naiskuninga armee“ leiab võimatu tasakaalu ajaloo ja kunsti vahel

Dahomee oli Aafrikas Togo ja Nigeeria vahelisel alal olnud vabariik aastatel 1600–1894. Terve ajaloo jooksul oli neil 13 erinevat kuningat ja filmi „Naiskuninga armee“ („The Woman King“) tegevustik toimub kümnenda kuninga Ghezo valitsusajal. Toon välja mõned ajaloolised faktid, sest antud film esitab ennast kui ajalooline ning tõsielulistel sündmustel põhinev. Hollywood on muidugi teinud palju loovaid muudatusi ning tulemuseks on huvitav segu – sotsiaalpoliitiliselt laetud kvaliteetne ja emotsionaalne märul. Hoiatan, et teos on polariseeriv, sest siin põrkub mitu hella teemat.