„Villa“ tegijad nõuavad reality tasuta jagamise eest 16aastaselt noorukilt üüratut summat. Vandeadvokaat: vajadusel nõudekirja saajate nimekiri täieneb!

Kassu OÜ esindaja, vandeadvokaat Hanne-Loore Mööli sõnul on kahjunõuded edastatud kõikidele „Villa“ epsioodide ebaseaduslikele jagajatele ning vajadusel täieneb ka nõudekirja saajate nimekiri. „Selgitame, et „Villa“ episoode jaganud alaealise noormehe puhul on tegemist õigusvõimelise isikuga ning nõue on esitatud ka tema seadusliku esindaja (vanema) vastu. Kassu OÜ peamiseks nõudeks on autoriõiguste rikkumise lõpetamine. Tasuta „Villa“ episoode jaganud noormehelt on korduvalt nõutud jagamise lõpetamist ning rikkujale on tehtud Kassu OÜ poolt ka kompromissettepanek,“ toob Mööl välja, kuid lisab, et noormees on vaatamata korduvatele nõudmistele jätkanud pahatahtlikult „Villa“ epsidoodide jagamist.