„Villa“ tegijad nõuavad reality tasuta jagamise eest 16aastaselt noorukilt üüratut summat

Delfi Ärileheni jõudsid kahjunõute dokumendid, kus Kaspar Kaiseli ettevõtet Kassu OÜ esindav Cuesta Advokaadibüroo nõuab saate „Villa“ tasuta jagajalt sadu tuhandeid eurosid. Dokumentidest selgub, et süüdistatav on loonud Telegram’i kanali „tasutavilla“, mille vahendusel jagati piraaditud „Villa“ episoode. Nähtub, et süüdistatavalt nõutakse viie episoodi levitamise eest 250 000 eurot, lisaks rõhutakse asjaolule, et kuna Telegrami kaudu on linkidele klikitud kümneid tuhandeid kordi, siis on ka selle kaudu jäänud teenimata suur hulk tulu.