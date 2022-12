„PUUDUTA MIND“ 256. SAADE | Mariliis Lukk: "13-aastaselt lõikusin oma randmeid ning soovisin üle kõige, et keegi märkaks neid haavu ja aitaks mind, aga keegi ei märganud."

Müstilistele ja vahel ka maistele teemadele pühendunud ajakirjaniku Sirje Presnali ja Õhtulehe veebi loovjuhi Anu Saagimi „Puuduta mind“ saate külaliseks on seekord emade ja naiste mentor Mariliis Lukk, kes on üle elanud traumaatilise lapsepõlve, sellest välja rabelenud ning suutnud säilitada positiivse ellusuhtumise. Seekordseks teemaks on – palun ära jää ega jäta kedagi üksi! Kui märkad, et keegi on perevägivalla ohver, reageeri! Aga kuidas? Kuidas jätta hüvasti lapsepõlvetraumadega ja liikuda elus edasi rõõmsal meelel?

Vaata videot!