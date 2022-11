Bob Dylan jäi vahele häbiväärse pettusega

Oma privaatsust väga kõrgelt hindav Dylan tegi harukordse avalduse ja möönis oma prohmakat. Laulja, kunstnik ja Nobeli kirjandusauhinna laureaat tunnistas, et on 2019. aastast kasutanud raamatute, aga ka kunstiteoste signeerimisel allkirjamasinat. Põhjuseks nimetas Dylan vertiigot, vahendab BBC News.

Dylan lisas, et vertiigo tõttu vajab ta signeerimisel viieliikmelise tiimi abi. Koroonaajal „ei leidnud me turvalist ja toimivat moodust, kuid see töö viiruse märatsemise ajal ära teha.“

Pettus tuli ilmsiks, kui 600-dollarilise köite „The Philosophy of Modern Song“ ostnud fännid hakkasid Dylani autogrammiga fotosid võrdlema. Köite reklaamis oli toonitatud, et kõik 900 eksemplari on käsitsi signeeritud. „Need on autogrammimasinaga tehtud. Võltsid. Masinaga trükitud, mitte käsitsi signeeritud,“ kurjustas Twitteri kasutaja geewiz.

Dylani kirjastus Simon & Schuster keeldus raamatu ostnutele algselt raha tagasi maksmast ja kinnitas, et autogrammid on seaduslikud ja „autentsuskirjaga“ kinnitatud. Kuid pärast surveavaldust tunnistas kirjastus, et tegu oli autogrammi koopiaga, ning nõustus kõigile soovijatele raha tagasi maksma.