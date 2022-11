Kuninganna Camilla tegi lõpu kuningakoja iidsele traditsioonile

Õuedaamide arv on Briti kuningakojas kõikunud: näiteks oli XV sajandi keskel valitsenud kuninganna Elizabeth Woodville'il vaid viis õuedaami, kuid tema tütrel Yorki Elizabethil aga lausa 36. Tudorite valitsusajal (1485-1603) kujunes välja õuedaamide ametlik hierarhia ja nimetused, millest kõrgeim oli Mistress of the Robes („kleitide perenaine“) ja The First Lady of the Bedchamber („magamiskambri esimene leedi"). Neist esimene kandis hoolt kuninganna rõivaste ja ehete eest, kuid hilisemal ajal sai temast ennekõike teiste õuedaamide töögraafiku ja rotatsiooni korraldaja.