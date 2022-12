Alexandra Benedicti teose „Jõulumõrvamäng“ (Rahva Raamat, 2022) peategelane on Lily, kes kaotas lapsena oma ema, sest too tegi Endgame House'is, kus nad kunagi elasid, enesetapu. Tüdrukutirtsu võttis enda hoole alla tema ema õde Liliana, kellel endal juba kaks last – Sara ja Gray – kasvatada. Kui Liliana, kes igal aastal jõulumängu jaoks anagrammidest pungil luuleridu kirja pani, vahetult enne jõule sureb, saab Lily temalt kirja, milles seisab, et tema ema ei teinud enesetappu, vaid ta tapeti. Ning tapja nime saab ta teada siis, kui läheb jõuludeks Endgame House'i.

Vastu tahtmist on ta taas majas, kus iga nurk toob tagasi mälestused lapsepõlvest. Kui mänguga alustades on juba näha, et mõni ihkab maja rohkem kui teised, hakkavad peagi sugulasteread hõrenema. Kuna kõigil võeti enne mängu algust telefonid ära ning lumetorm takistab osalejatel majast lahkumast, on ilmne, et mõrvar on üks nende seast. Kuid kes see on ja miks ta seda teeb? Kuigi Lily oli kasuema anagrammide lahendamises osav juba väiksena, siis tõe väljaselgitamine osutub palju keerulisemaks kui tähtede ritta seadmine.