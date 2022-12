LUGEMISSOOVITUS | Raamat, mis õpetab talvituma

Katherine May teos „Talvitumine. Puhkuse ja endasse tõmbumise vägi rasketel aegadel“ (Tänapäev, 2022) algab septembris tema abikaasa haigestumisega (kes õnneks peagi paraneb). Peagi on ka naisel endal oma tervise osas kahtlusi, ta otsustab töölt ära tulla ning peagi ka poja koolist ära võtta. Küll aga tunneb ta tihti süümepiinu, sest see pole tavaline elu, mida ühiskond meile ette näeb.

Siiski avaneb kaante vahel ühe inimese elumuutev aasta: pidevast stressamisest väsinud, otsib May viise, kuidas end taas paremini tunda. Nagu raamatust selgub, on need igaühe jaoks erinevad – näiteks on tal soomlannast sõbranna, kes räägib, kui tähtsal kohal on soomlaste elus saun, kuid inglasele, kes pole sellise kuumusega harjunud, lõpeb saunaskäik halvasti. Ta nendib, et vahel tuleb sellisel teekonnal ka lähedastest lahti öelda, kuid võib-olla ongi see vajalik, et teha ruumi uutele inimestele, kes on sinuga samal lainepikkusel.