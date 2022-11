ARVUSTUS | PILDISTAMINE KEELATUD! Kinnised „Glory Hole“ peod Tallinnas: pearoaks kartulisalat ja magustoiduks dildo

Kui seksuaalelu sind mingil põhjusel enam ei rahulda, on sul kaks võimalust. Üks on pöörduda Epp Kärsini poole lootusega, et tema naudingukoolitused aitavad sul uuesti õigele rajale astuda. Teine on minna vallatule üritusele, mis lubab erakordseid elamusi ja mille kirjeldus jätab fantaasiale natuke liiga palju ruumi. Õhtulehe ajakirjanik külastas salapärast „Glory Hole’i” üritust, uurimaks, mis kinniste uste taga toimub ja kas 130eurone vaatemäng on seda hinda ka väärt.