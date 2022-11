"VÕTKE TEMALT TELEFON ÄRA!" Britney rabas fänne järjekordse alastipildiga

Mitmed fännid tunnustavad lauljannat like'idega ning imetlevad tema ilu ja söakust, kuid mõnigi imestab: „Kas tema leheküljele on häkitud?“ Mõni manitseb, et teismeliste poegade ema ei peaks oma lastele selliste fotodega häbi tegema - pojad on kinnitanud, et neid on ema alastifotode pärast narritud. Paljud on Spearsi vaimse tervise pärast mures. Britney on üle aastate taas vaba naine ja pealegi nägusa noore abikaasa partner - miks ta peab aktifotosid vorpima?