ÕL VIDEO | „Tantsud tähtedega“ saates napilt teiseks jäänud Jüri Ratas: erakonna jõulupeole me esinemiskutset ei saa

„Ei, arvan, et seda kutset ei tule,“ märgib erakonna esimees tõsiselt. Kas nii väikene kaotus ei tekita poliitikus tunnet, justkui oleks ta napilt opositsiooni jäänud? „Ma ei ole kunagi võrrelnud seda saadet poliitikaga. Kui mõni mees hakkab nüüd regulaarselt arsti juures kontrollis käima, mõni poiss või tüdruk läheb tantsutrenni – miks mitte Saku Dancelandi Kristina juurde – siis see on minu jaoks võit. Ka see, et Vähiliit liikus oma unistusele veidi lähemale (kompuutertomograafi ostuks koguti saatega kokku ligi 60 000 eurot).“