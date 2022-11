ÕL VIDEO | Tantsusaate pronksimees Ragnar Klavan: olen jõudnud vaadata ühe jalgpalli MM-i mängu ja ma isegi ei mäleta, kes mängisid

„Olen ühte mängu ainult näinud ja see oli laupäeva õhtul, kui tundsin, et ei jõua rohkem enam tantsida ja pole mõtet päev enne finaali end ribadeks tõmmata. Läksin koju ja vaatasin pojaga mängu,“ räägib jalgpallur Ragnar Klavan (37), olles „Tantsud tähtedega“ saates värskelt kaela saanud pronksmedali. Kelle mängu ta siis juba nädal aega kestnud jalgpalli MM-il esimesena vaatas? „Hea küsimus, mul on seegi meelest läinud!“