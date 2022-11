ÕL VIDEO | Tantsusaates haaras võidukarika näitlejanna Ülle Lichtfeldt: Alma ja Laine teeks ka siin puhta vuugi!

Kas „Õnne 13“ legendaarsed prouad Alma ja Laine on ka oma Are Prillopi (Ülle kehastatav tegelaskuju – toim.) üle uhked? Ülle hakkab naerma. „Kindlasti on! Mina arvan, et Alma ja Laine teeks ka siin puhta vuugi!“ Kas Ülle tähistab võitu ka „Õnne 13“ meeskonnaga? „Ei oska öelda –esmaspäeva hommikul on võte, eks siis ole näha, millega nad mind üllatavad.“