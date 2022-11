„Südant kinkida pole mul südant. Praegu vajab mu armastust muld. Mullast oled sa võetud, mullaks pead sa saama.“

„Tagasihoidlik ja väga andekas muusik väsis ära, väsis surmani ära,“ kõlavad vaimulik Jaan Tammsalu sõnad Jaani kirikus, muusik Riho Sibula sarga juures. Pühakoda on rahvast puupüsti täis. Matusetalituse aeg on nihkunud ligi pool tundi hilisemaks, sest hüvastijätjaid on väga palju. Altari ees on mustvalge foto. Sel on Riho Sibul, õrnõbluke naeruvirve silmis ja suunurgas.