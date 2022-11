KINOVEEBI ARVUSTUS | Star Wars ilma Star Warsita: „Andor“ esimene hooaeg tõestab, et „Rouge One“ ei olnud vedamine

Nohikukultuuri lipulaeva Star Warsi üle arutatakse kogu aeg. Fännid ei suuda paika panna, mis on hea ja halb, kuid laiemas laastus on meelsus järgmine: filmide esimene triloogia on hea, eellugude triloogia onkesine ja viimased kolm filmi aga täielikult saastad. Suures plaanis nõustun, kuid lisan juurde, et minu silmis on kõik Star Warsi põhiseeria filmid keskpärased. Need eksisteerivad ainult tehnilise võimekuse demonstreerimiseks ja põruvad põhimõtteliselt iga originaalse loo jutustamise punktis.