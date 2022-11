HÜVA NÕU | Endine „Lõvi“ Trofimov: lõputud treeningud ja laagrid, karjumised ja julmad karistused jätsid minusse hulga miinusmärgiga emotsioone

Hiljuti esilinastus film „Lõvide vennaskond“, mis on lugu legendaarsest „Lõvide“ jalgpallivõistkonnast. Seal mängis ka enesearengu teejuht Tiit Trofimov, kes kirjutab oma raamatus „Lõpp on algus“. „Lõvidest“ said 80ndate lõpus meedia survel rahvuskangelased ja neis hakati vabaduse tuultes nägema Eesti jalgpallikoondist. Nii olid „Lõvid“ enese teadmata justkui vabaduse saadikud, aga veelgi enam Eesti taasiseseisvunud jalgpalli alustalad. Kuid kõik ei olnud nii roosiline. Tiit räägib, kuidas paljud negatiivsed emotsioonid on kandunud ka tema täiskasvanu ellu.