ÕL VIDEO JA GALERII | Staarid jõuluootuses, kellel kodus hipster kuusk, kes halvim kingitegija?

Esimese advendiga algab suur jõuluootus. On aga üks paik, kus pühade maagia on aastaringselt. Just selles erilises kohas toimus tähesärast sillerdav aastalõpu pidu uhkete kleitide ning hinnalise kihisevaga. Armastatud staarid paljastasid, millised on nende jõulupuud ning kingisoovid.