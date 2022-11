Suri "Fame'i" ja "Flashdance'i" laulja Irene Cara

1980. aastate staari surmast teatas tema pressiesindaja laupäeval Cara veebiküljel. „Tema surma põhjust pole esialgu teada ja see avaldatakse, kui info on saadaval,“ vahendab New York Post. „Irene oli imeliselt andekas hing, kelle pärand elab tema muusikas ja filmides igavesti edasi.“

New Yorgis Bronxi linnaosas sündinud Irene alustas esinemist juba lapsena ning astus üles näiteks Johnny Carsoni sõus ja haridusliku lastesarja „The Electric Company“ püsiesinejana.1976 mängis ta nimiosalist The Supremesi loost inspireeritud muusikalises draamas „Sparkle“ (millest 2012 valmis uusversioon), 1980 lõi laineid noorte talentide koolist rääkivas „Fame'is“ ning 1984 mängis koos Clint Eastwoodiga filmis „City Heat“.

Alan Parkeri lavastatud „Fame'is“ esitas nii tunnusmeloodia kui teise singli „Out Here on My Own“, mis aitasid teha filmi soundtrack'ist mitmekordse plaatinaplaadi. Oscarite jagamisel tegi Cara ajalugu: esmakordselt kandideerisid parima laulu auhinnale samast filmist pärit ja sama artisti esitatud kaks laulu. Võitis „Fame“. Samanimelises sarjas keeldus Cara siiski osalemast, et keskenduda muusikakarjäärile.