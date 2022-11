Esimesed mälestusküünlad Riho Sibulale viis Tartu muusiku kuju juurde Toomas Lunge

„Ole hea, pane kuju juurde minu poolt ka üks küünal,“ kõlas möödunud pühapäeval ajakirjanik Erki Berendsi palve muusik Toomas Lungele. „Siis mul endal plahvatas ka, et meil on Tartus justkui Riho Sibula skulptuur olemas, ehkki selle looja Tiiu Kirsipuu ei tahtnud alguses, et kuju „Eesti muusikule“ seostatakse ainult Rihoga.“