Riho Sibul: „Ma olen igal pool omaette.“

„Ma olen viimasel ajal mõelnud hilisnovembrile, kui kõik on raagus. Mul on mingi pilt, mida olen meenutanud lapsepõlvest, kus ma pikisilmi vaatan raagus metsa. Võimalik, et see oli sügisene vaheaeg, jää on juba lompide peal ja õhk on nagu klaasist. See aeg, see on niisugune... hästi... oluline aeg mulle,“ on Riho Sibul öelnud. Igaviku teekonnale läks ta just sel temale tähenduslikul ajal.