Kosmikud: Riho Sibul oli meile elav eeskuju, et ka provintsist on võimalik jõuda suurele püünele

Järvakandi noortele muusikutele mõjus Sibul kui majakas, mis kutsuvalt tulesid vilgutab. „Riho oli meile elav eeskuju, et ka provintsist on võimalik jõuda suurele püünele,“ tõdevad Kosmikud. „1987, kui meie Wellesid tegime, alustas Riho juba Ultima Thulega, seljataga Magnetic Band, In Spe, Propeller ja Kaseke. Sibul ja tema Järvakandi taust oli saanud ka meie identiteedi osaks. Kogu bändiga külastasime teda viimati Hiiumaal kui Riho sai 60, grillisime ja tegime sauna, mõni nädal hiljem polnud enam Kõmmarit. Kolm aastat tagasi oli Riho platsis Wellede kokkutulekul, eriti heas hoos ja rõõmsas meeleolus, korraks juba tundus, et tervisemured on seljatatud. Illusioon. Jää hüvasti, kallis sõber, eeskuju ja lavakaaslane!“