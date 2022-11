Jaak Ahelik: „Riho Sibul oli üksik sellepärast, et geeniusega koos elada ongi keeruline ja raske.“

„Pidin järgmisel päeval sõitma Mehhikosse ja Riho helistas, et tuleks läbi ja võtaks ära paki klassikalise muusika plaatidega, mis oli talle Tallinnasse saabunud just siis, kui tal oli Ultima Thulega Haapsalus kontsert. Loomulikult tõin paki ära, aga ei suutnud neid kuidagi mitu kuud ära viia. Ja nüüd oli Riho ise kohal. Natuke piinlik, aga mis teha. Ajasime isegi tunnikese sõbralikult juttu. Vahepeal jõudis mulle helistada ka Anne Veski, kellega paar minutit vestlesin, kuigi silmanurgast piidlesin, kuidas Riho niheles ja niheles. Aga kui kõne lõpetasin, teatas talle omasel rahulikul hääletoonil, et hakkab vist minema – „Näen, et sul ei ole minu jaoks aega.“ Kes Rihot tunneb… vabandust, tundis, saab aru ka selle lause tähendusest, lisab Jaak. „Ütlesin, et lähen ka kohe välja, et korraks Mati Vaarmanniga kokku saada. Mille peale Rihol otsekohe turgatas: „Tal oli ju alles sünnipäev, arvan, et mul on talle kingitus. Nii sõitsimegi Mati juurde muusikapoodi, kus Riho kinkis talle Hiiumaa motiiviga seinataldriku.“