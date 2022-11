Erkki-Sven Tüür Riho Sibulale mõeldes: „Sõber, Sa peaksid praegu siin olema.“

„Vaatan oma stuudio aknast madalas päikesevalguses hõõguvat lumelagendikku ja tahan Rihole helistada, öelda, kas näed, kui eriline valgus praegu õues on! Nii tavatsesime me ikka ja jälle siin Hirmustes olles teineteisega vastastikku jagada erilisi hetki looduses. Otse läbi metsa on meie majade vahe ju mõnedsajad meetrid... „Kas kuuled, kuidas musträstad laulavad! Vaata, milline päikeseloojangueelne taevas!“,“ meenutab helilooja Erkki-Sven Tüür.